CSM Targu Jiu a pierdut pe terenul Rapidului

CSM Targu Jiu a pierdut duminica, 16 martie, in deplasare, confruntarea cu Rapid Bucuresti, scor 24-33, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In confruntarea cu Rapid, Gilda Simao a fost cea mai buna marcatoare a CSM Targu Jiu, cu 4 goluri.Drumul echipei gorjene in actuala editie de Cupa Romaniei s-a oprit in Sala Rapid, in sferturile de finala ale competitiei. Handbalistele lui Liviu Andries veneau la Bucuresti dupa jocul mai putin reusit de la Valcea, din Liga Florilor. CSM Targu Jiu ... citește toată știrea