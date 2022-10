CSM Targu Jiu a pierdut primul meci din Cupa Romaniei

CSM Targu Jiu a pierdut jocul cu CSU Sibiu, primul din cadrul Grupei E din Cupa Romaniei. Echipa din Sibiu s-a impus cu scorul de 72-58 in primul meci iar duminica, 2 octombrie, de la ora 19.00, CSM Targu Jiu va disputa al doilea meci din grupa, cu SCM OHMA Timisoara.In prima faza a Cupei Romaniei, CSM Targu Jiu s-a deplasat la Medias, acolo unde s-au disputat meciurile din grupa in care a fost repartizata gruparea gorjeana. Meciul cu CSU Sibiu, in calitate de echipa gazda, a fost unul foarte ... citeste toata stirea