CSM Targu Jiu a promovat matematic in Liga Florilor

CSM Targu Jiu a inregistrat in week-end cea de-a 17-a victorie consecutiva din acest campionat si a obtinut matematic promovarea in Liga Florilor. Echipa pregatita de Liviu Andries si Andrei Enache a trecut de CS Arena Targu Mures, scor 41-23, intr-un meci care a contat pentru etapa a 23-a din Seria B a Diviziei A.Parcursul impecabil al handbalistelor de la CSM Targu Jiu a continuat si in confruntarea cu echipa din Targu Mures desi erau sigura deja de promovare dupa meciul cu echipa din Cluj. ... citeste toata stirea