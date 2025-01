CSM Targu Jiu a ramas fara adversar in prima etapa din retur

Handbalistele de la CSM Targu Jiu nu vor mai juca cu Gloria Buzau in prima etapa din retur. Meciul care era programat in acest weekend nu se mai joaca dupa ce formatia oaspete s-a retras din Liga Florilor.Ordonanta "trenulet" a facut deja o victima in handbalul de prima liga. Echipa de handbal Gloria Buzau se retrage din campionat din cauza masurilor de austeritate impuse de Guvern. Clubul sustinut de Primaria din Crang a anuntat deja Federatia Romana de Handbal despre retragerea din ... citește toată știrea