CSM Targu Jiu anunta un nou transfer de senzatie

CSM Targu Jiu anunta ca a reusit perfectarea unui nou transfer de marca la echipa de handbal feminin. Alexandra Maria Gavrila este noul centru al echipei din Targu Jiu si a evoluat ultima data la CSM Deva.Nascuta pe 16 iunie 1995, in Bucuresti, jucatoarea a semnat cu CSM Targu Jiu pana la finele acestui an. Alexandra Gavrila poate evolua atat in centru, coordonator de joc, dar si ca inter stanga sau dreapta. Handbalista, in varsta de 26 de ani, a evoluat la CSM Deva.Aflata in lupta pentru ... citeste toata stirea