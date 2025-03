CSM Targu Jiu - CSM Focsani, la Sala Sporturilor din Targu Jiu!

CSM Targu Jiu incepe la finalul acestei saptamani faza a 2-a din Liga 1 de Baschet Masculin. Dupa un parcurs perfect in prima faza a campionatului, CSM Targu Jiu face parte din Grupa 1, alaturi de echipele cu drept de promovare in Liga Nationala.In prima etapa, CSM Targu Jiu va juca, pe teren propriu, cu CSM Focsani. Partida este programata pentru duminica, 9 martie, de la ora 13:00. Baschetbalistii lui Giannis Damalis pornesc la drum in faza a doua a campionatului cu obiectivul clar de a se ... citește toată știrea