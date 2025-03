CSM Targu Jiu face parte din Grupa 1 in Faza 2 a Ligii 1

CSM Targu Jiu si-a aflat la inceputul acestei saptamani adversarii si programul din faza a 2-a din Liga 1 de Baschet Masculin. Dupa un parcurs perfect in prima faza a campionatului, CSM Targu Jiu face parte din Grupa 1, alaturi de echipele cu drept de promovare in Liga Nationala.Din grupa mai fac parte CS Agronomia Bucuresti, ABC Laguna Bucuresti, CSU ASE Bucuresti, CS Universitatea Cluj Napoca si CSM Focsani. In prima etapa, CSM Targu Jiu va juca, pe teren propriu, cu CSM Focsani. Partida ... citește toată știrea