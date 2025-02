CSM Targu Jiu, invinsa cu 6-0 de Minerul Lupeni

Echipa de fotbal din Targu Jiu a fost invinsa la scor, 6-0, pe teren propriu, de Minerul Lupeni, intr-un meci amical. Acesta a fost al doilea meci de pregatire disputat intre cele doua echipe, in perioada de pregatire de iarna,Fotbalistii de la CSM Targu Jiu au pierdut al doilea meci amical din ultima saptamana in fata formatiei Minerul Lupeni. Jocul disputat pe terenul sintetic de la Targu Jiu s-a incheiat cu scorul de 6-0 pentru oaspeti, dupa ce, in precedentul amical disputat in weekend, ... citește toată știrea