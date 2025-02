CSM Targu Jiu joaca in weekend cu Minaur. Cum se pot procura biletele!

Bilete pentru meciul de handbal dintre CSM Targu Jiu si Minaur Baia Mare, programat in acest weekend, la Sala Sporturilor din Targu Jiu, s-au pus deja in vanzare. Meciul conteaza pentru runda a 17-a din Liga Florilor si este programat duminica, 23 februarie, de la ora 17:30.Clubul CSM Targu Jiu a anuntat punerea in vanzare a biletelor pentru urmatorul meci de pe teren propriu al echipei feminine de handbal. CSM Targu Jiu primeste vizita handbalistelor de la Minaur Baia Mare iar biletele se ... citește toată știrea