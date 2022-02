CSM Targu Jiu Junioare 2 s-a calificat in Grupele Valoare

Echipa de handbal feminin junioare 2 a CSM Targu Jiu s-a deplasat la Caracal, pentru meciul din etapa 9-a din Seria E, cu liderul CSS Caracal. Echipa gazda s-a impus cu 40-33 dar, in ciuda acestei infrangeri, echipa pregatita de Andrei Enache s-a calificat matematic, cu o etapa inainte de finalul meciurilor din serie, in Grupele Valoare ale Turneul Semifinal.Chiar daca elevele sale au pierdut meciul cu formatia din Caracal, care are in lot jucatoare ce evolueaza la Divizia A si la echipa ... citeste toata stirea