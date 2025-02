CSM Targu Jiu, la a 14-a victorie consecutiva in Liga 1

CSM Targu Jiu a inregistrat miercuri, 26 februarie, o noua victorie in Liga 1 de Baschet Masculin. Formatia gorjeana a trecut, in deplasare, de CS Judetean Prahova Ploiesti, scor 110-56.Pentru CSM Targu Jiu a fost a 14-a victorie consecutiva din campionat iar gorjenii au castigat Seria C cu victorii pe linie.CSM Targu Jiu s-a impus fara probleme in fata echipei prahovene. Gorjenii s-au impus in toate cele 4 secvente ale meciului iar, pe sferturi scorul a fost: 17-22, 17-31, 10-31, 12-26. ... citește toată știrea