CSM Targu Jiu, pregatita pentru meciul cu Rapid

Echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu intalneste miercuri, la Sala Sporturilor din Targu Jiu liderul la zi din Liga Florilor. Rapid Bucuresti vine in Gorj pentru meciul din optimile Cupei Romaniei, cel mai important meci pe care handbalistele in joaca pe teren propriu de la infiintarea clubului.Rapid este considerat cel mai important adversar care vine in Targu Jiu de la infiintarea sectiei de handbal. Jucatoarele lui Liviu Andries vor sa se ridice la inaltimea momentului si promit ca le ... citeste toata stirea