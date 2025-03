CSM Targu Jiu primeste vizita ASE Bucuresti

Baschetbalistii CSM Targu Jiu revin in Sala Sporturilor pentru o noua partida din Liga 1 de Baschet Masculin, contra CSU ASE Bucuresti. Partida se disputa duminica, 23 martie, si conteaza pentru etapa a 3-a din Grupa 1.Baschetbalistii CSM Targu Jiu continua in acest weekend lupta pentru accederea in Final 4-ul Ligii 1. CSM Targu Jiu primeste vizita CSU ASE Bucuresti, o alta reprezentanta a capitalei in grupa echipelor cu drept de promovare.Echipa din Targu Jiu vine dupa prima infrangere ... citește toată știrea