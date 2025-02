CSM Targu Jiu ramane lider autoritar in Liga 1

CSM Targu Jiu a inregistrat vineri, a 12-a victorie consecutiva din Seria C a Ligii 1 de Baschet Masculin, dupa ce a trecut de CS Universitatea Cluj Napoca, scor 91-70. Partida a fost o restanta si a contat pentru etapa a 8-a din Seria C, acolo unde CSM Targu Jiu conduce autoritar grupa.CSM Targu Jiu nu are adversar in Seria C a Ligii 1 acolo unde bschetbalistii lui Giannis Damalis merg din victorie in victorie. Vineri, 7 februarie, gorjenii au bifat al 12-lea succes stagional, dupa ce au ... citește toată știrea