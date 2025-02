CSM Targu Jiu ramane neinvinsa in Liga 1. Baschetbalistii au ajuns la a 13-a victorie consecutiva

CSM Targu Jiu si-a continuat duminica parcursul perfect din Liga 1 de Baschet Masculin, Seria C, cu o noua victorie, scor 95-48, cu CSM CSU 2 Oradea. Acesta a fost al 13-lea succes consecutiv al gruparii gorjene, care va termina Seria C pe primul loc.CSM Targu Jiu a inregistrat o noua victorie, duminica, la Sala Sporturilor in fata celor de la CSM CSU 2 Oradea. Baschetbalistii lui Giannis Damalis au controlat meciul fara probleme si au ajuns la 13 victorii consecutive in prima parte a ... citește toată știrea