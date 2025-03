CSM Targu Jiu revine pe Stadionul Municipal dupa un meci de cosmar!

CSM Targu Jiu revine in acest weekend pe propriul teren dupa ce, in primul joc oficial al anului, a avut parte de un cosmar. Chiar daca echipa lui Mario Gaman s-a impus cu scorul de 6-0 pe terenul de la Stoina, targujienii nu au amintiri placute de la acest meci care s-a incheiat cu sapte eliminari.Fotbalistii lui Mario Gaman au avut un parcurs foarte bun in prima parte a sezonului si vor sa continue la fel. In acest weekend targujienii revin pe propriul teren unde vor primi vizita celor de ... citește toată știrea