CSM Targu Jiu s-a calificat in sferturile de finala ale cupei

CSM Targu Jiu a castigat sambata, meciul disputat in deplasare, cu Unirea Slobozia, scor 29-23, in Turul 2 din Cupa Romaniei. Echipa gorjeana s-a calificat astfel in sferturile de finala ale competitiei.Handbalistele CSM Targu Jiu au intampinat o rezistenta destul de mare din partea echipei gazda, in meciul de la Slobozia, mai ales in prima parte a jocului, care a fost una destul de echilibrata. Handbalistele lui Liviu Andries au intrat la vestiare cu +2 pe tabela, scor 12-14. In repriza ... citește toată știrea