CSM Targu Jiu se teme deja de adversarul de la baraj!

Echipa de fotbal locala a CSM Targu Jiu va intalni o formatie ceva mai experimentata la barajul de promovare in Liga 3. Gorjenii se tem deja de CSM Lugoj, formatia care se vrea campioana a campionatului judetean Timis si pe care ar urma sa o intalneasca la baraj.Fiind o echipa recent infiintata, CSM Targu Jiu porneste cu a doua sansa la meciul de baraj, daca va juca cu CSM Lugoj. Timisenii sunt lideri neinvinsi in judet, la fel ca si cei de la CSM in Gorj, dar au un plus de experienta si ... citește toată știrea