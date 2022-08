CSM Targu Jiu va debuta pe teren propriu in LNBM

CSM Targu Jiu va evolua pe teren propriu in prima runda a noului sezon din LNBM, cu CSM Targu Mures. Federatia Romana de Baschet a anuntat ca se inverseaza programul etapei 1 cu cel al etapei 5 in Conferinta A din sezonul regulat al Ligii Nationale de Baschet Masculin, editia 2022-2023.Motivul acestei modificari este legat de faptul ca SCM U Craiova are programat turneul preliminar FIBA Europe Cup in perioada 27-30 septembrie 2022. Initial, CSM Targu Jiu ar fi trebuit sa joace in runda ... citeste toata stirea