CSM Targu Jiu va incepe returul in deplasare

In acest week-end se da startul in returul din Liga Florilor. CSM Targu Jiu se deplaseaza, duminica, 29 ianuarie, la Mioveni, pentru meciul cu CS Dacia Mioveni.Echipa pregatita de Liviu Andries si Andrei Enache incepe partea a doua a campionatului cu un meci in deplasare, extrem de important in lupta pentru mentinerea pe prima scena a handbalului romanesc, dupa cum a informat csmtargujiu.ro. Handbalistele lui Liviu Andries nu se sperie de forma buna a echipei gazda si merg la Mioveni cu ... citeste toata stirea