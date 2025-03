CSM Targu Jiu va juca duminica in deplasare, la Stoina

Fotbalul de Liga a 4-a a revenit la finalul acestei saptamani, cu prima etapa a returului. CSM Targu Jiu, liderul incontestabil al campionatului, merge, duminica, la Stoina pentru duelul cu Petrolul.Dupa o pauza de iarna destul de lunga, Liga a 4-a Gorj se reia in acest week-end. Fotbalistii lui Mario Gaman au avut parte de o perioada de pregatire foarte buna, cu antrenamente intense si meciuri amicale cu adversari destul de tari. In plus, echipa din Targu Jiu a realizat si cateva achizitii ... citește toată știrea