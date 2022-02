CSM Targu Jiu vrea cat mai sus in Cupa Romaniei

CSM Targu Jiu a luat startul in Cupa Romaniei Fan Curier, debutand cu o victorie. Dupa ce au invins Universitatea de Vest Timisoara, in turul preliminar, prima faza a noii editii de Cupa Romaniei, gorjencele vor sa mearga cat mai sus in acesta noua competitie in care sunt angrenate.Florenta Ilie, una dintre jucatoarele de baza ale echipei de handbal feminin a CSM Targu Jiu isi doreste ca echipa sa sa mearga cat mai departe in Cupa Romaniei. CSM a trecut deja in in turul urmator al competitiei ... citeste toata stirea