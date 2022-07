CSO Turceni, start in faza regionala a Cupei Romaniei

Castigatoare a fazei judetene Gorj a Cupei Romaniei, CSO Turceni va reprezenta judetul la faza regionala a competitiei. Campionii din Gorj vor debuta miercuri in faza grupelor unde meciurile sunt programate pe datele de 6, 9 si 13 iulie.Cupa Romaniei se va derula sub un alt format in acest sezon iar castigatoarea din Gorj urmeaza sa joace in faza regionala a competitiei incepand din aceasta saptamana. CSO Turceni a fost repartizata in Grupa 1 a Regiunii 4 unde va intalni reprezentantele ... citeste toata stirea