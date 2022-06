CSO Turceni va juca la Buzias in meciul tur de baraj pentru Liga 3

Campioana judetului Gorj din acest sezon, CSO Turceni, participa in week-end la meciurile tur pentru barajul de promovare in Liga 3. Gorjenii se vor deplasa la Buzias unde vor intalni campioana judetului Timis, Phoenix Buzias.Meciul tur de baraj pentru promovarea in Liga 3 de la Buzias este programat sambata,18 iunie, cu incepere de la ora 18.00. Campioana Gorjului, CSO Turceni, intalneste, in deplasare, pe Phoenix Buzias, cea mai buna echipa din judetul Timis in acest ultim sezon. Formatia ... citeste toata stirea