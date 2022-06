Cu buget de 10 ori cat Pandurii, CSM Resita a ratat promovarea

Echipa care a avut un parcurs impecabil in seria 7 din Liga 3, CSM Resita, nu a reusit promovarea in Liga 2. Cu toate ca a avut un buget de zece ori mai mare ca al celor de la Pandurii, si a transferat 11 jucatori cu experienta in Liga 1, echipa lui Dan Alexa nu a reusit sa treaca de meciul de baraj.Neinvinsa in campionat, echipa din Banat pe care toata lumea o vedea deja promovata inca de la startul sezonului, a ratat miercuri promovarea in Liga 2. CSM Resita, care in campionat nu a pierdut ... citeste toata stirea