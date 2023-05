Campion mondial la inot, David Popovici a sustinut Bacalaureatul anul acesta, in sesiunea speciala pentru olimpici si sportivi, ale carei rezultate au fost anuntate vineri de Ministerul Educatiei. Campionul a declarat pentru gsp.ro ca a luat media 8,65 si ca este "o medie muncita".Un numar de 163 de olimpici si sportivi au luat parte la aceasta sesiune de BAC, iar dintre ei, 32 au medii sub 6. David Popovici a luat insa o nota mare, asa cum se si astepta."Speram sa iau peste 8 si am reusit. ... citeste toata stirea