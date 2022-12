Cu cine se vor lupta handbalistii UCB Targu Jiu pentru promovare

UCB Targu Jiu s-a calificat in play-off si va lupta pentru promovarea in Liga Zimbrilor. Echipa de handbal a Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu a incheiat jocurile din Seria C a primei divizii cu sapte victorii si cinci infrangeri.UCB Targu Jiu urmeaza acum sa joace in play-off-ul de promovare in Liga Zimbrilor, acolo unde universitarii gorjeni vor avea de infruntat alti sapte adversari veniti din seriile Diviziei A. Este vorba despre CSM Alexandria, CSM Resita, CS Medgidia, CSM ... citeste toata stirea