Cu cine va juca FCSB in optimile Europa League: Lyon sau Frankfurt!

FCSB va juca in optimile de finala ale Europa League cu Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt. Tragerea la sorti urmeaza sa aiba loc vineri, de la ora 14:00.Joi a fost o seara spectaculoasa pe Arena Nationala in fata a peste 50.000 de spectatori. FCSB s-a impus in fata celor de la PAOK, 2-0, si in meciul retur (4-1, la general) si a obtinut biletele pentru "optimi", acolo unde va da peste Lyon sau Frankfurt, echipe calificate direct din faza grupei principale.Gigi Becali a explicat care e ... citește toată știrea