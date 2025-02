Cu cine va juca FCSB in play-off-ul pentru optimile Europa League!

FCSB o va intalni pe PAOK in urmatoarea faza a Europa League. Echipa lui Gigi Becali a juca cu echipa antrenata de Razvan Lucescu, in play-off-ul pentru optimile Europa League.FCSB va intalni echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in play-off-ul pentru calificarea in optimile de finala ale competitiei de fotbal Europa League, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon.Cele doua formatii s-au infruntat si in faza principala a competitiei, iar campioana ... citește toată știrea