Cu cine va juca Universitatea Craiova un meci amical!

Universitatea Craiova se va pregati in cantonamentul din Lunca Jiului pentru reluarea campionatului. Oltenii au programat si un meci amicala in aceasta perioada, cu Otelul Galati.Cu exceptia sezoanelor afectate de pandemie, este singura data cand Universitatea Craiova nu efectueaza pregatirea de iarna in Antalya. Oltenii s-au reunit vineri si se pregatesc in cantonamentul din Lunca Jiului.Cel mai probabil, pana ... citește toată știrea