Cu cine vor juca handbalistele de la Targu Jiu in cupa!

Handbalistele de la CSM Targu Jiu si-au aflat marti adversara din Cupa Romaniei. In Turul 2, echipa feminina a CSM Targu Jiu va juca, pe data de 9 februarie, in deplasare, cu Unirea Slobozia.CSM Targu Jiu si-a aflat marti, 21 ianuarie, adversara din turul 2 al Cupei Romaniei, editia 2024-2025.Echipa pregatita de Liviu Andries si Andrei Enache va juca, pe data de 9 februarie, in deplasare, cu Unirea Slobozia, grupare care evolueaza in esalonul secund al handbalului romanesc.La sediul ... citește toată știrea