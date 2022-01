Cum a incasat Raducan 50.000 de euro pentru Hora de la Pandurii

Fapte de neimaginat care s-au petrecut cu cateva luni inainte de intrarea in insolventa a echipei ies acum la iveala la clubul Pandurii. Fostul presedinte Narcis Raducan a incasat 50.000 de euro, in luna august 2016, din transferul lui Ioan Hora in prima liga din Turcia.Faptul ca un presedinte de club sa ia procent din transferurile de jucatori de la echipa este de neimaginat, dar la Pandurii acest lucru a fost posibil. Fost presedinte al clubului din Targu Jiu, timp de un an, Narcis Raducan ... citeste toata stirea