Cum a salvat Adrian Mititelu bugetul familiei si al FCU Craiova

Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, sustine ca vanzarea lui Compagno la FCSB, cu 1,5 milioane de euro a salvat bugetul familiei si al clubului. Acest transfer l-a ajutat sa incheie anul 2022 cu cei mai putini bani investiti in club, din propria avere.Chiar daca nu sta prea bine in clasament, FCU Craiova are totusi motive de bucurie la final de an. Patronul Adrian Mititelu are un motiv de satisfactie pentru ca, este prima data de cand investeste in clubul din Banie si incheie anul ... citeste toata stirea