Cum arata Mausoleul marelui "O Rei" Pele

Considerat de multi Regele fotbalului mondial, Edson Arantes do Nascimento, "Pele", a murit pe 29 decembrie 2022 si a fost inmormantat pe 3 ianuarie. Marele fotbalist a cumparat locul in care urma sa isi doarma somnul de veci in urma cu 19 ani si a ales un etaj anume.Moartea celui supranumit "O Rei" a paralizat orasul Santos, in care fostul mare varf de atac si-a petrecut cea mai mare parte a carierei. Fanii s-au inghesuit sa isi ia ramas bun de la cel mai important fotbalist al tuturor ... citeste toata stirea