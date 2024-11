Cum s-ar modifica clasamentul daca UEFA da castig de cauza pentru Kosovo!

Romania a bifat victorii pe linie in grupa C2 din Liga Natiunilor si si-a asigurat promovarea in Liga B. Totodata, tricolorii si-au asigurat un loc in urna a doua valorica la tragerea la sorti pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026.Dupa ultima runda din grupele Nations League, Romania este pe primul loc in clasamentul grupei C2, cu 15 puncte acumulate, iar pe locul al doilea se afla Kosovo, la trei lungimi in urma tricolorilor. Locul al treilea ii revine nationalei din Cipru, cu sase ... citește toată știrea