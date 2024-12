Cum se poate califica Romania in semifinalele EURO !

Meciul Romania - Ungaria e programat duminica, 8 decembrie 2024, de la ora 19:00, in etapa 4 a fazei grupelor de la Campionatul European de handbal feminin. Partida este una decisiva pentru "tricolorele" pregatite de selectionerul Florentin Pera (45 de ani), deoarece doar cu un succes mai pot spera la semifinale.Romania a obtinut o victorie uriasa in fata Suediei, scor 25-23, intr-o partida disputata in grupa 1 de la Campionatul European de handbal feminin, iar acum se fac toate calcule si ... citește toată știrea