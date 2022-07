Cum se va disputa noul sezon din Liga 1 Superliga

Editia din sezonul 2022 - 2023 a Ligii 1 Superliga va fi editia cu numarul 105 a campionatului Romaniei. Sistemul de joc va fi acelasi din sezonul trecut cu sezon regulat, play-off si play-out.Competitia se va desfasura in sistem de sezon regulat, cu 30 de etape, cu meciuri tur-retur, urmat de play-off in care primele 6 clasate la finalul sezonului regulat vor disputa meciuri tur-retur pentru stabilirea campioanei. Formatiile clasate pe locurile 7-16 vor juca 9 etape in play-out (ultimele ... citeste toata stirea