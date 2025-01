Curg depunctarile de la FRF pentru o echipa din Liga 2! S-au luat 50 de puncte!

Problemele par a fi fara sfarsit pentru fosta prim-divizionara CS Mioveni, ajunsa acum pe ultimul loc din Liga 2. Nu trece nici o saptamana fara a fi anuntate noi depunctari pentru formatia argeseana care a ajuns la multe puncte in minus in clasamentul Ligii 2.Clubul argesean s-a ales, in aceasta saptamana, cu noi sanctiuni din partea Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal, a anuntat liga2.ro. I-au fost scazute alte 14 puncte din unele litigii pe care le are, ajungand, ... citește toată știrea