De ce a fost sanctionata FRF de UEFA

Federatia Romana de Fotbal a fost sanctionata de UEFA in urma incidentelor de la meciul dintre Romania si Bosnia-Hertegovina cu 30 000 de euro, a anuntat vineri federatia europeana. Partida a avut loc pe 26 septembrie pe Stadionul Rapid - Giulesti in Liga Natiunilor si s-a incheiat cu scorul de 4-1.Sanctiunea a fost dictata de Comisia de Control, Etica si Disciplina a UEFA, FRF primind o amenda de 30.000 de euro. In plus, nationala Romaniei va disputa urmatorul meci care va fi programat pe ... citeste toata stirea