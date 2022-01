De ce a revenit Eugen Trica la fosta echipa ACS Viitorul

Reunita din data de 10 ianuarie, echipa de Liga 2 ACS Viitorul Targu Jiu nu a avut un antrenor principal pana pe 30 ianuarie, la plecarea in cantonament. Fostul antrenor Octavian Benga a plecat a doua zi dupa reunire, iar discutiile cu Eugen Trica nu s-au concretizat in prima faza, antrenorul acceptand apoi sa revina pe banca, pentru ca altfel nu mai avea voie la alta echipa.Eugen Trica a inceput deja munca si a plecat alaturi de ACS Viitorul Targu Jiu in Turcia, la Side, unde va fi efectuat ... citeste toata stirea