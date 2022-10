De ce pleaca Rapid de pe stadionul din Giulesti

Rapid va pleca de pe stadionul din Giulesti a anuntat conducerea clubului bucurestean. Sefii alb-visiniilor au luat decizia sa inlocuiasca gazonul de pe arena inaugurata chiar in acest an.Suprafata de joc s-a deteriorat in doar sase luni de cand a fost pentru prima oara utilizata si necesita o schimbare imediata. Iar plecarea fotbalistilor lui Mutu de pe arena din Grant va fi facuta inca inaintea finalului de an. Firma care se ocupa de mentenanta stadionului va efectua aceasta operatiune pe ... citeste toata stirea