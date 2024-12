De ce s-a deplasat Mircea Lucescu personal in Italia!

Mircea Lucescu s-a deplasat personal in Italia pentru a discuta cu Olimpiu Morutan (25 de ani) si cu Horatiu Moldovan (26 de ani). Selectionerul Romaniei face tot ce ii sta in putere pentru a avea disponibil cel mai puternic lot pentru preliminariile CM 2026.Mircea Lucescu a mers in aceasta perioada in Italia cu misiunea de a discuta cu internationalii Horatiu Moldovan si Olimpiu Morutan, a anuntat fanatik.ro.Sambata, de la ora 16:00, Moldovan va apara poarta lui Sassuolo, in duelul din ... citește toată știrea