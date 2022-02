De la promovare la insolventa, in mai putin de un an

In urma cu un an, cu Flavius Stoican pe banca, ACS Viitorul Targu Jiu era la un pas de play-off, si de o posibila promovare in Liga 1. In mai putin de un an echipa adusa la Targu Jiu pe traseul Sirineasa, Oradea, Petrosani, Severin a intrat in insolventa.ACS Viitorul Targu Jiu avea sezonul trecut un lot valoros, cu care Flavius Stoican reusise o mare supriza in cupa, dar si in campionat, unde s-a batut cu sanse reale pana in ultim etapa pentru o calificare in play-off, de unde echipa ar fi ... citeste toata stirea