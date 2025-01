Debut in forta pentru baschetbalistii U15 ai CSM Targu Jiu

Echipa de baschet masculin U15 a CSM Targu Jiu a inceput anul in forta, cu 3 victorii inregistrate in acest weekend, in primul turneu al anului. Echipa pregatita de Carlos Popescu a jucat, pe teren propriu, pe 11 si 12 ianuarie, meciurile din primul turneu semifinal din cadrul Grupei Valorice B5.Tinerii baschetbalisti gorjeni au trecut de CSS Targoviste, scor 58-48, de ACS ISports Ploiesti, scor 57-38, dar si de CSS Bacau, scor 81-49.A fost un final de saptamana excelent pentru ... citește toată știrea