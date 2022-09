Debut in forta pentru junioarele 2 ale CSM Targu Jiu

Echipa de handbal feminin junioare 2 a CSM Targu Jiu a jucat sambata in prima etapa a noului sezon din Campionatul National. Echipa pregatita de Andrei Enache a trecut fara probleme, pe teren propriu, de CSS Drobeta Turnu Severin, scor 39-12, la pauza 20-2, si gruparea gorjeana s-a instalat in fotoliul de lider al seriei.In fata uni public destul de numeros pentru un meci la acest nivel juvenil, handbalistele pregatite de Andrei Enache au avut un start fulminat in noua editie de campionat. ... citeste toata stirea