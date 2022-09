Debut in forta pentru Vulturii Farcasesti in Liga 4 Gorj

Etapa a doua din Liga 4 a readus in competitia judeteana echipa din Farcasesti care nu a avut meci programat in prima etapa. S-a dat startul in week-end si in cele doua serii din Liga 5 de la judet.Liga 4 Gorj a programat in week-end cea de-a doua etapa, in care echipa care nu a avut meci programat a fost Pandurii Targu Jiu. Formatia care a debutat practic in noul sezon in aceasta etapa a fost Vulturii Farcasesti, echipa care a stabilit si scorul etapei, 7-1, in meciul disputat pe propriul ... citeste toata stirea