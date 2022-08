Decizia Universitatii Craiova pentru returul cu Hapoel

Universitatea Craiova are o sansa mare sa ajunga in grupele Conference League, iar oficialii formatiei din Banie fac tot posibilul ca acest lucru sa se intample. Universitatea Craiova a remizat "acasa" cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1, in mansa tur a play-off-ului Conference League, iar partida decisiva va avea loc joi, 25 august, ora 20.00, in Israel.Dupa ce gruparea din Banie a remizat la Severin Hapoel Beer Sheva, desi oltenii au dominat jocul si puteau sa castige meciul, oficialii din Banie ... citeste toata stirea