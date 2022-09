Decizie a Comisiei de Disciplina a FRF dupa meciul de la Targu Jiu

Comisia de Disciplina a FRF decis sa amane verdictul in cazul incidentelor petrecute la finalul meciului dintre FCU Craiova si Rapid, scor 1-0. O decizie de sanctionare s-a dat insa in cazul jucatorului Ionita, care a fost eliminat in prima repriza a meciului.Seria incidentelor din finalul meciului de la Targu Jiu a pornit in spatele portii lui FCU, unde a avut loc o incaierare intre fanii Rapidului si fortele de ordine. Sapunaru s-a certat cu jandarmii, carora le-a reprosat ca au folosit ... citeste toata stirea