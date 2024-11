Decizie socanta luata de UEFA la tragerea la sorti pentru Campionatul Mondial

Oficialii UEFA au luat o decizie care a socat lumea fotbalului, inaintea tragerii la sorti a Romanie in preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Eveniment este programat la mijlocul lunii decembrie la Zurich, in Elvetia, dar se va efectua online, precum in timpul pandemiei.Tragerea la sorti va fi efectuata fara asistenta, la fel ca in vremea pandemiei de coronavirus, iar ea va fi transmisa online, pe data de 13 decembrie, de la ora 13:00, ora Romaniei.Nationala pregatita de Mircea ... citește toată știrea