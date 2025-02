Deplasare in Ardeal pentru baschetbalistii U16 ai CSM Targu Jiu

Echipa de baschet masculin U16 a CSM Targu Jiu se deplaseaza la finalul acestei saptamani in Ardeal, la Sibiu, pentru confruntarea din etapa a 3-a din Grupa J a Fazei a II-a Zonala, cu CSS Sibiu. Partida se va disputa sambata, 8 februarie, de la ora 15.00.Juniorii pregatiti de antrenorul Razvan Bratoloveanu au inceput anul cu o victorie importanta in lupta pentru calificarea in faza superioara a competitiei. In primul meci din Grupa J, juniorii U16 CSM Targu Jiu s-a impus fara probleme in ... citește toată știrea